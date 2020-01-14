伊朗因乌克兰客机事件逮捕数人，伊朗街头出现抗议示威

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

伊朗司法部门星期二表示，已经逮捕数名与乌克兰客机事件有关的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗司法部发言人戈拉莫斯侯赛因·埃斯梅里（Gholamhossein Esmaili）在司法部网站上发布声明说，已经开始广泛调查，一些人被逮捕，但他没有说有多少人被拘捕，以及他们的姓名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗组建 “特别法庭”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）14 日在伊朗国家电视台的直播讲话中说，已经要求司法部门组成一个由高级法官和数十名专家组成的 “特别法庭”，来调查这一事件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这不是一起寻常的事件，全世界都在关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁哈尼还称这一事件是 “痛苦和不可原谅的” 错误，并承诺他的政府将 “尽一切可能” 来追查此案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗出现示威抗议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1月8日，乌克兰国际航空公司的一架波音 737-880 客机从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场起飞，飞往乌克兰首都基辅，该飞机起飞后不久坠毁，机上的167名乘客和9名机组人员全部丧生，其中有 57 位加拿大公民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗最初驳回了有关是伊朗导弹击落飞机的指控，直到星期六才承认了这一点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗政府在乌克兰客机事件中缺乏透明度，再次引发了民众对伊朗领导人的愤怒，有网上视频显示，伊朗的安全部队发射实弹和催泪瓦斯，以驱散街头的抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，伊朗司法机构表示，在抗议活动中拘留了 30人，有些人已被释放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国大使被短暂拘留

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗当局在周六傍晚短暂拘留了英国大使罗伯·麦凯尔 ( Rob Macaire)，英国大使说他去参加烛光守夜活动，以向飞机失事者表示悼念，并在抗议活动开始之前就离开了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗外交部于本周日召见了英国大使，抗议他参加 “非法抗议活动”。英国则在本周一召见了伊朗大使，对伊朗方面拘留英国大使一事表示强烈抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada