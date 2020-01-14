商人干政引争议：加拿大一公司老总批特朗普

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加拿大主要肉食品集团公司Maple Leaf Foods的老总Michael McCain打破了商界人士不干政的传统，公开抨击美国政府的政策造成了中东局势的紧张，导致了伊朗军队误射导弹击毁乌克兰民航客机的惨案。

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星期日这位Maple Leaf Foods肉食品集团公司的老总用公司推特账号连发几篇推特说，他非常气愤、而且时间无法淡化他的气愤情绪，因为公司的一位同事在围绕伊朗发生的毫无必要、不负责任的一系列事件中失掉了妻子和孩子。不受制衡的美国领导人为了转移人们对国内政治问题的关注而在伊朗问题上搞出这个错误计划。华盛顿的自恋者在破坏世界的稳定，让美国在海湾地区不受欢迎。

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Michael McCain虽然没有点名抨击美国总统特朗普，但字里行间抨击的是特朗普是谁都看的出来的事情。

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一些经济分析家认为，Michael McCain的做法似乎有悖于上市公司老总的责任，这就是其首要责任是对公司股东负责，不但要保护股东的利益、而且要实现公司股东利益的最大化。作为以加拿大和美国为主要市场的肉食品公司Maple Leaf Foods的首席执行官，Michael McCain直言抨击美国现任总统的决策是不恰当的。

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