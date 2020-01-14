阿省歌手 Jann Arden 进入加拿大音乐名人堂

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加拿大录制艺术与科学研究院（CARAS）星期二宣布，加拿大阿尔伯塔省的歌手兼作曲家简·阿登（Jann Arden）将进入加拿大音乐名人堂 （The Canadian Music Hall of Fame）。

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Jann Arden 的音乐生涯已经超过30年，她在加拿大和国外都取得了很大成功，她还将在今年晚些时候的 2020 年朱诺奖颁奖仪式上进行演唱。

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加拿大音乐名人堂建立于 1978 年，旨在表彰那些为加拿大音乐做出重大贡献的艺术家，而且艺术家的演艺生涯需要超过 20 年。

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Jann Arden 将是第 57 位进入加拿大音乐名人堂的歌手，已经进入加拿大音乐名人堂的其他歌星或乐队包括 Rush、Bryan Adams、 k.d. lang、 Alanis Morissette、 The Barenaked Ladies、 Leonard Cohen 和 Joni Mitchell 等。

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（CBC）

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