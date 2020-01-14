高门槛让能角逐加拿大保守党党魁的人有限

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2017年加拿大联邦保守党有17名候选人报名参加党魁的角逐，为了避免在今年6月底保守党领袖选举中出现同样候选人过多、竞争过于杂乱的局面，加拿大保守党领导层推出了严格的候选人资格选拔规则。

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但政坛分析家们指出，加拿大保守党定出的党魁候选人资格要求之高、按照这给标准衡量2017年的保守党党魁候选人，几乎没有人能够在给定时间内达标。

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2020年加拿大保守党党魁竞选1月13日星期一正式开始。对报名者的资格要求是必须向保守党缴纳30万加元的报名费，其中只有10万加元是可以退还的保证金；必须有至少3千名保守党党员的签字支持，而且必须在3月25日之前达到上述标准。

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换句话说党魁候选人只有72天的时间去达标。2017年时只有一位保守党党魁候选人在72天之内筹集到30万加元的竞选经费。

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相比之下2017年保守党党魁候选人的报名资格就容易得太多了。2017年只要有10万加元的竞选经费和3百名保守党员的签名支持就可以报名参加保守党领袖的角逐；而且准备报名参选的保守党人士有一年的时间去达到这个标准。

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RCI with Éric Grenier · CBC News

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