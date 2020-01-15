七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第三集：毛泽东与蒋介石（下）– 成也斗争，败也斗争

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七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

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第三集：毛泽东与蒋介石（下）— 成也斗争，败也斗争

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毛泽东的阅读量、写作能力和哲学水平都超过蒋介石。他的斗争哲学在上个世纪三、四十年代的严酷环境中比蒋介石的儒家学说更有战斗力，对年轻人也更有吸引力。这种区别造成了国共两党的不同，也是决定国共内战结局的重要因素。但是，毛泽东的成功之处也是后来的问题所在。他把世界万物归结于斗争，发动了一个接一个的群众运动。耗尽所有资源，把事情推到了极端。

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赖小刚说，毛泽东和蒋介石留下了二十世纪中国最重要的政治遗产，也留下了没有解决、无法回避的问题。这些问题是我们生活的一部分，他们二人也会一直伴随着我们。

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播客时长：17分18秒

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