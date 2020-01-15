大学一毕业男女工资差距就开始拉开

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大存在明显的男女工资差别问题已经被很多研究所论证，但最新的研究显示，这种男性和女性的工资差别从大学一毕业就已经开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究报告是加拿大Labour Market Information Council 和Education Policy Research Initiative这两个研究机构联合完成的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员根据加拿大统计局2010年以来的税表、对随机抽选的2010年毕业拥有大学学位的纳税人年收入情况进行的分析显示，在获得大学学位一年之后，女性年收入比获得同等大学学位的男性要少5700加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在5年之后，这一男女年收入的差距猛增到1万7千7百加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一最新研究不但涵盖了11个大学学科的毕业生，而且按照学位高低分成大学本科、研究生和博士生几个不同的类别进行研究分析。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究虽然揭示了男女工资存在明显差距的问题，但同时显示受过大学教育的人年收入要高于没有大学学位的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大妇女协会副主席Andrea Gunraj认为，加拿大男女工资差距是个老问题，平均来说女性的小时工资水平只相当于男性的87%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析家们认为，除了男女小时工资水平的差距之外，女性生育后离开职场一段时间，女性选择的职业领域报酬一般较低、女性每周工作的时间一般较少等都会促成女性平均收入低于男性的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Brandie Weikle · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada