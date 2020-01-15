法院否决了13家媒体申请拍摄孟晚舟引渡聆讯的要求

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不列颠·哥伦比亚省高等法院将在下个星期开庭，审理华为财务总监孟晚舟是否可以引渡到美国的案件。有媒体向法庭提出申请，希望能够使用摄像机，拍摄部分庭审过程。但这一要求没有获得批准。

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加拿大的司法系统通常是不允许在法庭拍照和录像的，除非得到法官特许。鉴于下个星期一就要开始孟晚舟引渡听证会，13家加拿大和国际媒体共同提出一项申请，使用两台隐蔽的摄像机记录和广播庭审的部分内容。

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代表这13家媒体的律师丹尼尔·科尔斯（Daniel Coles）在申请书中说，鉴于公众对此案的广泛关注，如果直播将意味着司法系统的现代、开放和可参与程度。

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但省高院副首席大法官希瑟·霍尔摩斯（Heather Holmes）否决了这一申请。她在裁决中说，法庭同意孟女士的律师和加拿大司法部长看法，如果她被引渡，这可能会损害该妇女在美国的公正审判权。

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孟晚舟的律师戴维·马丁（David Martin）认为，法庭出现摄像机会令当事人和证人感到紧张和焦虑，而且庭上证人所提供的证词和证物，可能包括个人隐私，不宜播出。

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霍尔摩斯法官在周一发布的书面决定中说，如果将庭审的部分内容广播出去，将可能会影响到审判证人的证词和陪审员的决定。这会造成当事人在美国得到公正审判的权利“受到潜在的威胁”。

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至于此次引渡听证结果会如何？此前孟晚舟的律师曾辩称，加拿大并没有制裁伊朗，所以，孟晚舟与伊朗做生意在加拿大不算犯罪。但加拿大检察机关呈递给法院的文件指出，美国指控孟晚舟的罪名中也包括欺诈银行罪。这在美国和加拿大都属于犯法行为，符合引渡要求的“双重犯罪”原则。

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