西部一对夫妇热爱历史建筑，买下东部一所教堂装修成住家

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本台以前曾报道过由于加拿大社会日益世俗化，未来10年将失去数千所历史教堂。安省一所百年老教堂曾以一元钱的价格求售；埃德蒙顿一座百年教堂也曾登广告免费出让。

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而新不伦瑞克省圣约翰市的一座教堂在被遗弃7年后，现在已经得到修复。这要感谢一对温哥华的夫妇。凯拉·雷施尼（Kyla Reschny）和她的丈夫杰米（Jamie）去年穿越加拿大，到东部的新不伦瑞克省，买下了这座被遗弃的老教堂，并把它装修成了新家。

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这是圣约翰市西边的一座Anglican英国国教教会建于1859年的教堂，名叫圣祖德（St. Jude）。但自2012年以来开始空置，已经年久失修。

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但雷施尼却对这座教堂充满兴趣。她在育空地区浏览房地产目录时，看到了这座教堂在出售，一下子就着了迷。她说：“我以前一直就想住进一座不一样的房子，它带着一点个性和一些历史。这有点像是考古学家总会对过去的事物感兴趣”。

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于是夫妇俩在2019年1月支付了10万加元买下了教堂，在5月带着他们最小的女儿，举家横穿整个加拿抵达了圣约翰市。

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刚搬进去时教堂里充满了发霉的气味，又冷又脏，还堆满了垃圾。漏水的天花板，地板上的水坑，还有许多旧家具，装满赞美诗和《圣经》的纸盒子，堆满零碎杂物的19英尺长的壁橱。

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但夫妻俩看到的是教堂的魅力和艺术价值。他们将能捐赠的物品捐出去， 将能回收的送到回收站，最后剩下的装了两车垃圾。腾出了约2,000平米的空间，包括旧的教堂大厅、健身房，也擦干净了管风琴和钟楼上的钟。

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雷施尼说，钟虽然还在那里，但已经不能敲响了，这是待办清单上的另一个项目。

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他们还在教堂前后种了树，装修了原来牧师的住所。谈到如此庞大的装修工程，夫妻俩说不算什么，因为他们之前就曾装修过房屋，甚至还建造了自家住房。他们想什么都试试，练练手。

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现在差不多一年过去了，雷施尼站在长椅和彩色玻璃之间说，他们为重新装修教堂已经花了约5万加元，还有很多工作要做，包括翻新教堂的圣坛。她希望保留教堂的一些氛围，因为了解教会的历史和意义对她很重要。

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他们的举动引得很多人关注，有人想知道旧教堂的建筑特点， 有人只是觉得好奇。一位80多岁的男士停下来告诉他们，他曾经在十几岁的时候参加教堂的礼拜，并操作过投影机。另一个邻居告诉他们，他小时候的童子军会议就是在教堂大厅举行的。所有人都为教堂躲过了被拆除的命运感到兴奋。

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RCI with CBC，Julia Wright

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