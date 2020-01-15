Kyla Reschny和她的丈夫Jamie买下了一座被遗弃的老教堂(Kyla Reschny/CBC)

西部一对夫妇热爱历史建筑，买下东部一所教堂装修成住家

作者 亚明 |
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发表 2020年1月15日（星期三）16:38
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本台以前曾报道过由于加拿大社会日益世俗化，未来10年将失去数千所历史教堂安省一所百年老教堂曾以一元钱的价格求售埃德蒙顿一座百年教堂也曾登广告免费出让

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而新不伦瑞克省圣约翰市的一座教堂在被遗弃7年后，现在已经得到修复。这要感谢一对温哥华的夫妇。凯拉·雷施尼（Kyla Reschny）和她的丈夫杰米（Jamie）去年穿越加拿大，到东部的新不伦瑞克省，买下了这座被遗弃的老教堂，并把它装修成了新家。

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这是圣约翰市西边的一座Anglican英国国教教会建于1859年的教堂，名叫圣祖德（St. Jude）。但自2012年以来开始空置，已经年久失修。

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但雷施尼却对这座教堂充满兴趣。她在育空地区浏览房地产目录时，看到了这座教堂在出售，一下子就着了迷。她说：“我以前一直就想住进一座不一样的房子，它带着一点个性和一些历史。这有点像是考古学家总会对过去的事物感兴趣”。

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于是夫妇俩在2019年1月支付了10万加元买下了教堂，在5月带着他们最小的女儿，举家横穿整个加拿抵达了圣约翰市。

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经过装修后， 老教堂的厨房焕然一新(Julia Wright/CBC)

刚搬进去时教堂里充满了发霉的气味，又冷又脏，还堆满了垃圾。漏水的天花板，地板上的水坑，还有许多旧家具，装满赞美诗和《圣经》的纸盒子，堆满零碎杂物的19英尺长的壁橱。

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但夫妻俩看到的是教堂的魅力和艺术价值。他们将能捐赠的物品捐出去， 将能回收的送到回收站，最后剩下的装了两车垃圾。腾出了约2,000平米的空间，包括旧的教堂大厅、健身房，也擦干净了管风琴和钟楼上的钟。

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雷施尼说，钟虽然还在那里，但已经不能敲响了，这是待办清单上的另一个项目。

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他们还在教堂前后种了树，装修了原来牧师的住所。谈到如此庞大的装修工程，夫妻俩说不算什么，因为他们之前就曾装修过房屋，甚至还建造了自家住房。他们想什么都试试，练练手。

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现在差不多一年过去了，雷施尼站在长椅和彩色玻璃之间说，他们为重新装修教堂已经花了约5万加元，还有很多工作要做，包括翻新教堂的圣坛。她希望保留教堂的一些氛围，因为了解教会的历史和意义对她很重要。

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他们的举动引得很多人关注，有人想知道旧教堂的建筑特点， 有人只是觉得好奇。一位80多岁的男士停下来告诉他们，他曾经在十几岁的时候参加教堂的礼拜，并操作过投影机。另一个邻居告诉他们，他小时候的童子军会议就是在教堂大厅举行的。所有人都为教堂躲过了被拆除的命运感到兴奋。

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RCI with CBC，Julia Wright

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