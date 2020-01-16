七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第四集：1953年的农产品短缺 –第一次重大考验

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七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

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第四集：1953年的农产品短缺 –第一次重大考验

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中共党史中记载着中华人民共和国经历过的许多“重大考验”。但是赖小刚认为，只有那些出乎中共领导人意料之外，并直接涉及到中国政治经济体制存亡的事件才应该被看作是重大考验。如果以这个标准来衡量，1953年夏天出现的全国农产品短缺是中华人民共和国成立后面临的第一次重大考验。

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为了解决农产品短缺问题，中国开始实行粮油统购统销。这项政策逐渐演变成城乡制度和统制经济。这种经济模式及一系列相关政策的失败导致政治危机。1978年的改革开放和目前的中美贸易战，源头都可以追溯到这项政策。

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播客时长：10分10秒

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