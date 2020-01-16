以伊朗空难遇难者的名义：安大略省将设立57项奖学金

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从2021年开始发放；每一项奖学金为1万元。

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安大略省将设立57项新奖学金，纪念上周伊朗空难中遇难的57名伊朗裔加拿大人。

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安大略省省长福特星期四上午宣布了这一决定，称每一项奖学金的金额为一万加币，会以每一个遇难者的名义发出。

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他进一步说，这些奖学金将从2021年学年度开始。奖学金发放将会以申请者的学业成绩以及经济需求作为标准，并会参考学校以及遇难者家人的意见。

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在上周三的伊朗空难中，安大略省失去了十几位学生、学者。

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这批奖学金大部分将会设立在遇难者所在的大学以及学科。

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昨天，全加拿大境内的不少大学举行仪式，悼念伊朗空难死难者。

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福特称：“许多遇难者是大学学生或是学者，他们拥有光明的前途，为社区做出贡献。他们在安大略的大学和学院学习、教书，参与先进科学研究，其中包括了能改变人类未来的领域。”

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