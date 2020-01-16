加拿大在伦敦主持乌克兰客机事件国际会议，要求开展独立刑事调查

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星期四，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）在伦敦主持了一个国际小组会议，讨论如何对伊朗击落乌克兰客机事件进行彻底调查。

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这是有关乌克兰客机被击落事件国际协调和反应小组的第一次会议，该小组由在坠机中有公民丧生的国家组成，包括加拿大、乌克兰、瑞典、阿富汗和英国。

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这次会议的地点在伦敦位于特拉法加广场（Trafalgar Square）的加拿大之家 （Canada House ），会议开始时举行了一个小型悼念仪式，5位部长分别用蜡烛点燃了一根独立的灯芯，并默哀了片刻。

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要求开展 “刑事调查”

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在经过一天的闭门会议后，上述5个国家的部长们拟定了在调查中与伊朗当局合作的框架。

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加拿大外长尚帕涅说，除了其他要求外，5国外长设立的合作框架要求对乌克兰客机被击落事件 “开展独立的刑事调查，然后进行透明和公正的司法程序”。

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他说，全世界都在注视伊朗。

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伊朗牵头调查

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根据国际法，这一调查由伊朗牵头，因为坠机事件发生在伊朗境内。

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但以前有过先例，调查可以由在空难中遭受损失的其他国家来率领。

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星期三，加拿大交通部长马克·加尔瑙（Marc Garneau）表示，伊朗正在与在现场的两名加拿大运输安全委员会的调查员合作。

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加拿大总理的议会秘书奥马尔·阿尔哈布拉（Omar Alghabra）说，加拿大政府除了在敦促伊朗赔偿遇难者家属外，还考虑先对这些家属提供临时性补偿。

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1 月 8 日，乌克兰国际航空公司 PS752 航班在从德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上的 176人（包括57名加拿大公民）全部丧生。

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3 天后，1 月 11 日，伊朗终于承认是伊朗军方误射导弹击落了这架客机，属于人为失误。

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（CBC）

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