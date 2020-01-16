圣诞新年期间魁省酒驾毒驾被抓人数比前一年增加一倍

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魁北克省警察局（The Sûreté du Québec，SQ）说，与前一年相比，2019-2020 假日期间因酒驾或毒驾而被捕的人数增加了一倍。

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魁北克省警察局在汇总了全省警察部门的数字后，于周四发布了这些数字。

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警察局在一份声明中报告说，在11月底至1月初之间，警局在魁省各地设置了 3500 个检查站，以截停那些在酒精或毒品的影响下仍然开车的人。

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结果，魁北克省各地的警察逮捕了 844 名这样的驾驶者。

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这个数字在 2018-2019 年假日期间为 360人，2019-2020 的数字翻了一倍以上，不过，魁省警察局表示，2019-2020 设置的检查站数量也比前一年增加了一倍。

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警方还说，在被逮捕的 844 人中，约有 100人 是用了毒品。

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（CBC）

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