美国FBI逮捕涉及新纳粹活动的前加拿大军人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大前军人帕特里克·马修（Patrik Mathews）遭美国FBI逮捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前本台曾经报道，马修涉嫌为极端右翼组织招募成员。事情暴露后，他于去年八月底失去踪影。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：卧底记者揭露军队新纳粹；涉嫌军人已被解雇，目前失踪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，加拿大广播公司（CBC）报道，美国FBI在 Delaware逮捕了马修，同时被逮捕的还有另外两人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法机构表示，这三人同属一个种族主义极端暴力集团“基地，The Base”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

媒体报道，另外两人在美国接应马修，把他接到了Delaware的公寓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

三个人继续使用该极端组织的加密聊天室，招募以及策划成立一个纯白人国家，并誓言使用暴力，反对少数族裔社区，包括非洲裔以及犹太人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个白人至上基地组织专门招募拥有军人经验的人，并培训成员制造爆炸装置。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在Delaware,马修自制了来福枪，还试图制造炸弹以及迷幻药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据《纽约时报》报道，三个人计划在下个星期，前往佛吉尼亚州参加一个支持民众持枪的游行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马修涉嫌为极右组织招募

27岁的马修是一名战斗机械师，驻扎在温尼伯一所军营，作为预备役军人八年，接受爆破方面的训练。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年八月，加拿大温尼伯自由媒体（Free Press）记者Ryan Thorpe 假扮成对白人至上基地组织有兴趣的人士，与海报上的招募者取得联系，那人就是马修。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该报随即曝光此事，并将事件交给加拿大警方处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队之后开除了马修。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方搜查了马修的住宅，发现了枪械，但是，没有对他提出指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada