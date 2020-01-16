跨山输油管建设再近一步：加拿大最高法院驳回BC省上诉

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星期四，最高法院首席法官理查德·瓦格纳（ Richard Wagner）宣布，最高法院法官一致裁决，驳回不列颠哥伦比亚省（BC省）试图禁止跨山输油管扩建的上诉。

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BC省试图通过一项法案，来阻止从埃德蒙顿到本拿比的跨山输油管道扩建工程。但这项法律此前被BC省上诉法庭裁定不合法。

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对BC省省长 John Horgan来说，这是一次打击，因为他一直在想方设法阻止这项工程开始。

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BC省新民主党政府为此修改了省的环境法案，禁止跨省运送任何有害物质，当然包括重油，沥青以及稀释沥青。这项法律修改还包括，如果要运送“有害物质”到该省港口，必须先取得省政府的同意。

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从2017年开始，Horgan就表明会尽一切努力，阻止这个输油管扩建项目。但是，代表BC省政府的律师在最高法庭表示，这一法律修改，不是针对跨山输油管扩建的，而是为了保护环境，防止输油管泄露带来的环境灾难。

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联邦政府对能源项目有管辖权

最高法院的这一决定为跨山输油管建设扫清了又一道障碍。不过，这一项目建设依然面临原住民社区的法庭上诉。

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最高法院的法官马尔科姆·罗表示，今天是重油，明天就可能限制其他货物运送，因而驳回了BC省的上诉。

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罗还表示，BC省在阻止联邦政府合法通过的一个项目。联邦政府对能源项目有管辖权。

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如果这项工程完工，将会从阿尔伯达原油生产基地向BC省的港口每天运输近百万桶原油。

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联邦能源部长奥立根（Seamus ORegan）对最高法院这个决定表示欢迎。

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总理特鲁多曾表示，这个项目涉及的是国家利益。

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