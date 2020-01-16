BC省经历罕见暴风雪，一些地方低温破纪录

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加拿大东西海岸都正在遭遇狂风暴雪的双袭击，东部的纽芬兰又是强风又是大雪，西海岸的BC省也不例外。

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BC 省从上周日开始遭遇北极寒流，许多地区先是遭遇罕见大雪，之后又遭遇大风。

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星期三晚，一些地区的风速达每小时90公里， Howe Sound 地区最严重，风速高达 135 km / h。

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到目前为止，BC 省一些地区几天内的积雪已高达40厘米，而且气象部门警告说，暴风雪还会持续。

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温哥华市政府表示，星期四出动 40 至 50 辆除雪车，清理路面。

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这场冬季风暴一度导致BC省3万个住户断电，星期四早晨，仍有约11,100个住户没有电力供应。

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星期四，BC的许多道路仍被冰雪覆盖，交通部说，如果恶劣天气加剧，将考虑在周四关闭主要桥梁和公路，作为预防性安全措施。

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BC 7个地点周三破低温纪录

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加拿大环境部对整个 BC 省发布了极寒和降雪警告，周三 BC 省有 7 个地方刷新了当日最低温度记录。

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根据加拿大环境部的数据，1月15日，打破当日低温记录的地点包括：Bella Bella （ –12.8 C）、Burns Lake ( –44.1 C)、Clinton （–33.3 C）、Prince George （–44.4 C）、Puntzi Mountain （–48.8 C）、Quesnel (-41.9 C) 和 Tatlayoko Lake （–35.4 C）。

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（CBC）

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