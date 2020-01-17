加拿大交通制造巨头公司庞巴迪股票暴跌

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加拿大交通制造业巨头庞巴迪公司发出财报预警说，该公司在2019年财政年度的经营成果会逊于原来公布的预期。在这一消息公布后，股票市场迅速做出负面反应，庞巴迪公司的股票暴跌了30%。

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庞巴迪公司发布的预警说，该公司在铁路车辆制造、民航飞机订单、公务飞机交货等方面都遇到了挑战；并表示公司方面正在重新评估与欧洲空客公司在A220民航客机项目上的合作。

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A220中短程客机原来被称作庞巴迪C系列客机，但庞巴迪公司在研制该客机的过程中负债累累，不得不在2018年把控股股份送给欧洲空客公司，以借空客公司的技术能力和市场推销能力为C系列客机打开市场。

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分析师们认为，投资者虽然会对公司年度业绩差于原来预期的消息做出负面反应，但股票市场让庞巴迪公司股票暴跌30%的原因主要是庞巴迪差劲的经营结果不止是来自某一个领域、而是来自该公司几乎所有的经营领域。

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