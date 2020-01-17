周末网络广播（2020年1月17-19日）

作者 吴薇 |
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发表 2020年1月17日（星期五）16:30
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本周报道精选

高门槛让能角逐加拿大保守党党魁的人有限（方华）

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（CP/Nathan Denette）

2017年加拿大联邦保守党有17名候选人报名参加党魁的角逐，为了避免在今年6月底保守党领袖选举中出现同样候选人过多、竞争过于杂乱的局面，加拿大保守党领导层推出了严格的候选人资格选拔规则。但政坛分析家们指出，加拿大保守党定出的党魁候选人资格要求之高、按照这个标准衡量2017年的保守党党魁候选人，几乎没有人能够在给定时间内达标。

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加拿大在伦敦主持乌克兰客机事件国际会议，要求开展独立刑事调查（黎黎）

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(Henry Nicholls/Reuters)

星期四，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）在伦敦主持了一个国际小组会议，讨论如何对伊朗击落乌克兰客机事件进行彻底调查。这是有关乌克兰客机被击落事件国际协调和反应小组的第一次会议，该小组由在坠机中有公民丧生的国家组成，包括加拿大、乌克兰、瑞典、阿富汗和英国。在经过一天的闭门会议后，这五个国家的部长们拟定了在调查中与伊朗当局合作的框架。

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Vice媒体集团的首席数字官科里·海克认为谷歌AMP故事新闻叙述的未来的好例子（沈二）

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商人干政引争议：加拿大一公司老总批特朗普（方华）

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（CP）

加拿大主要肉食品集团公司Maple Leaf Foods的老总Michael McCain打破了商界人士不干政的传统，公开抨击美国政府的政策造成了中东局势的紧张，导致了伊朗军队误射导弹击毁乌克兰民航客机的惨案。

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伊朗因乌克兰客机事件逮捕数人，伊朗街头出现抗议示威（黎黎）

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（ REUTERS / NAZANIN TABATABAEE/WANA）

伊朗司法部门星期二表示，已经逮捕数名与乌克兰客机事件有关的人。伊朗司法部发言人埃斯梅里（Gholamhossein Esmaili）在司法部网站上发布声明说，已经开始广泛调查，一些人被逮捕，但他没有透露被拘捕者的人数和姓名。伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）14 日在伊朗国家电视台的直播讲话中说，已经要求司法部门组成一个由高级法官和数十名专家组成的 “特别法庭”，来调查这一事件。的上涨。有 87％ 的被调查者认为食品价格的上涨快于家庭收入的增长，即使是年收入超过100,000加元的人也持有这种看法。

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一周图片报道

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