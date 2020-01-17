周末网络广播（2020年1月17-19日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”; 我们的网站是： www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播（Facebook Live）。我们的Facebook： 加拿大国际广播 – 中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果您想快捷、方便并全面地了解加拿大正在发生的事情，请下载安装加拿大国际广播App。请在安卓和苹果应用商店搜索关键词“加拿大国际广播”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周报道精选

高门槛让能角逐加拿大保守党党魁的人有限（方华）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年加拿大联邦保守党有17名候选人报名参加党魁的角逐，为了避免在今年6月底保守党领袖选举中出现同样候选人过多、竞争过于杂乱的局面，加拿大保守党领导层推出了严格的候选人资格选拔规则。但政坛分析家们指出，加拿大保守党定出的党魁候选人资格要求之高、按照这个标准衡量2017年的保守党党魁候选人，几乎没有人能够在给定时间内达标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在伦敦主持乌克兰客机事件国际会议，要求开展独立刑事调查（黎黎）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）在伦敦主持了一个国际小组会议，讨论如何对伊朗击落乌克兰客机事件进行彻底调查。这是有关乌克兰客机被击落事件国际协调和反应小组的第一次会议，该小组由在坠机中有公民丧生的国家组成，包括加拿大、乌克兰、瑞典、阿富汗和英国。在经过一天的闭门会议后，这五个国家的部长们拟定了在调查中与伊朗当局合作的框架。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Vice媒体集团的首席数字官科里·海克认为谷歌AMP故事是新闻叙述的未来的好例子（沈二）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

商人干政引争议：加拿大一公司老总批特朗普（方华）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大主要肉食品集团公司Maple Leaf Foods的老总Michael McCain打破了商界人士不干政的传统，公开抨击美国政府的政策造成了中东局势的紧张，导致了伊朗军队误射导弹击毁乌克兰民航客机的惨案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗因乌克兰客机事件逮捕数人，伊朗街头出现抗议示威（黎黎）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗司法部门星期二表示，已经逮捕数名与乌克兰客机事件有关的人。伊朗司法部发言人埃斯梅里（Gholamhossein Esmaili）在司法部网站上发布声明说，已经开始广泛调查，一些人被逮捕，但他没有透露被拘捕者的人数和姓名。伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）14 日在伊朗国家电视台的直播讲话中说，已经要求司法部门组成一个由高级法官和数十名专家组成的 “特别法庭”，来调查这一事件。的上涨。有 87％ 的被调查者认为食品价格的上涨快于家庭收入的增长，即使是年收入超过100,000加元的人也持有这种看法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada