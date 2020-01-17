多伦多这个周末降雪 15 厘米

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多伦多星期五天气寒冷，而这个周末预计会降雪 10 至 15 厘米。

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加拿大环境部对安大略整个南部地区都发布了特别警告，某些地区的积雪可能更多。

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加拿大环境部的气象学家杰拉尔德·张 （Gerald Chang）说，多伦多地区的降雪将在周六上午11点前开始，下午雪势会加大，而且会有风速达 50 km / h的阵风。

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他说，能见度会很低，路也很滑，人们外出一定要当心。

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星期五，多伦多的最高气温为 –8 摄氏度，但由于风寒原因，实际感觉在上午为 –23 摄氏度，下午 –11 摄氏度。

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不过，与加拿大其他地区相比，多伦多的天气还算好的。

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阿尔伯塔省在这一整个星期都处于极度严寒当中，即最高气温不到 –25摄氏度，加上风寒就更不用说了。

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在东部省份纽芬兰和拉布拉多，人们正屏住气等候将在星期五晚些时候抵达的暴风雪，圣约翰斯市预计会有高达 70 厘米的积雪和每小时 150 公里的狂风。

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（CBC）

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