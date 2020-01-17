特鲁多：将向乌克兰客机事件中每位加拿大遇难者的家庭提供临时补偿 $2.5万

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，将开始向在乌克兰客机事件中丧生的加拿大人的家庭提供临时性补偿，以帮助他们解决眼前的需要，并强调这只是为这些家庭提供补偿和赔偿的第一步。

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星期五，特鲁多在渥太华举行的新闻发布会上说：

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我明确表示，我们希望伊朗为这些家庭提供赔偿。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

他接着说，我已经见过这些遇难者的家人，他们不可能等上数星期，他们现在就需要支持。

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遇难者中有加拿大的57名公民和29名永久居民

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加拿大总理特鲁多表示，在被伊朗导弹击落的乌克兰客机上，遇难的176名乘客和机组人员中，有 57人是加拿大公民，29人 是加拿大的永久居民。

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他说，联邦政府将向每位加拿大遇难者的家庭提供 25,000 加元，以帮助他们解决紧急需求，如旅行和葬礼安排等等。

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加拿大外长会晤伊朗外长

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与此同时，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）目前在阿曼，他将就乌克兰客机事件与伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）进行面对面会晤。

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这是一次罕有会晤，因为加拿大在 2012 年中断了与伊朗的外交关系。

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预计尚帕涅将向扎里夫施加压力，敦促伊朗采取具体行动。

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本周四，加拿大外长尚帕涅在英国伦敦主持了有关乌克兰客机事件国际协调与反应小组的第一次会议，该小组由在事件中有丧生公民的 5 个国家组成：加拿大，乌克兰，瑞典，阿富汗和英国。

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会议后， 5 个国家的部长们达成一致，要求对此事件进行独立的刑事调查。

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（CBC）

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