美批准新版北美自由贸易协议、就等加拿大了

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星期四美国参议院批准了新版美国、加拿大和墨西哥三国的自由贸易协议，美国总统特朗普的签字是板上钉钉的事情。

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现在只等加拿大联邦议会完成立法审批程序，这一新版北美自由贸易协议就能够正式生效。

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加拿大联邦议会要等到1月27日才能复会。

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加拿大自由党少数党政府总理特鲁多表示已经做好准备，向议会提交核准新版北美大陆自由贸易协议的法案。

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这一新版加美墨三国自由贸易协议实际上在2018年就已经谈成，但美国民主党控制的国会众议院要求修改该协议以加强执行和检查条款的力度，再加上众议院民主党的主要精力放在弹劾共和党总统特朗普的问题上，所以这一新版北美大陆三国自由贸易协议的立法审批程序就被拖了下来。

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