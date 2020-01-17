魁省 Granby 动物园捐款10万，救助澳大利亚受火灾影响的动物

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加拿大魁北克省的格兰比动物园（Granby Zoo）筹集了10 万加元，用于协助澳大利亚为受到火灾影响的动物提供紧急护理。

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上个星期，格兰比动物园基金会（Granby Zoo Foundation）开展了一项募捐活动，原来设立的目标是筹款 1万加元，但募捐启动几个小时就收到了 1万加元，于是动物园把筹款额提升到 10万加元，在短短一周内就全部筹到。

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格兰比动物园将把所得筹款交给澳大利亚的丛林大火野生动物基金会 （Bushfire Emergency Wildlife Fund），这是一个由澳大利亚3个动物园组成设立的紧急基金会。

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这些捐款将被用于为受大火影响的野生动物提供紧急兽医护理和这些动物的长期康复。

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自去年 9 月以来，澳大利亚一直在与丛林大火 “搏斗”，已经至少有 29 人和数百万只动物在大火中丧生，有超过 2500 座房屋被烧毁。

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（CBC）

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