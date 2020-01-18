Vice媒体集团的首席数字官认为多媒体叙述 – Stories是新闻未来的模式

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在哈佛大学纽曼新闻实验室的年度展望中，Vice媒体集团的首席数字官科里•海克表示，文章、视频和流行在年轻人中的多媒体叙述 – Stories将作为Vice媒体集团2020年内容形式的三个核心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科里•海克认为年轻人并不是像很多媒体认为的那样不再关心政治和新闻。他们只是在用自己的平台和形式来了解这个世界在发生的事情。年轻人在社交平台上互相分享自己经历的Stories有巨大的潜力成为消费新闻的未来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文章最为数字媒体讲故事的形式在弱化和失去以往的光环。科里•海克说道，“年轻人正在消费新闻内容。他们想以一种对他们相关和个性的方式来理解他们的世界。” 她认为，多媒体故事格式是新闻制作人和年轻观众之间的一个天造地设的合拍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在海克的设想中，谷歌AMP Stories和其他即时聊天App一起形成了年轻人的内容版图。Stories的轻触、移动方式提供身临其境的故事形式。它完美结合了运动图形、叙事、视频、混合媒体和交互性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Vice媒体的2020年战略中已经将Stories-故事作为主要的叙述形式。科里•海克最后提及，传统媒体到数字媒体的转变充满了戏剧性的非连续性。即使Stories-故事是一个有风险的方向，Vice也必须对其投入和生产。对这样一个已经在增长的观众方向，更像一个充满希望的未来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada