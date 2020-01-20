七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第六集：六四事件与中国民主转型

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第六集：六四事件与中国民主转型

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赖小刚认为，六四事件是中国的分水岭和转折点，武力镇压的枪声毁掉了中国领导人对自己的制度、政策和能力的信心，也使中国民众抛弃了理想主义。六四之前，邓小平等人一心想把中国建成第二个新加坡。六四之后，各级领导人开始“击鼓传花”，但求自己任期内平安无事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有些人认为六四使中国失去了一个完成民主转型的机会。赖小刚说，中国在六四之前的政治气氛确实相当开放，但这并不能证明没有六四中国就能够顺利完成民主转型。他也不认为中共会平反六四，因为这意味着打开“潘多拉之盒”，最终导致自己垮台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

播客时长：19分

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada