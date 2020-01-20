孟晚舟引渡案开审、是否双重犯罪是焦点

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中国华为公司首席财务官孟晚舟是否应该被引渡给美国司法机关的法庭庭审本星期在加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院开审。

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这一备受关注的庭审是加拿大警方应美国司法机关的要求在温哥华国际机场将孟晚舟逮捕后差不多一年零两个月后才举行的。世界主要媒体的记者都提前向法庭申请了采访证。

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美国检察官指控孟晚舟作为华为公司高管、在华为子公司违反美国对伊朗禁运措施的问题上对几家银行撒谎，犯有欺诈罪。

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观察家们认为，在这个星期5天的开庭时间里，加拿大检察官和孟晚舟的律师团将在庭审法官Heather Holmes面前就是否涉及“双重犯罪”的问题进行唇枪舌剑的论辩。

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检察官方面会努力证明孟晚舟欺骗银行的行为触犯了加拿大刑法中的诈骗罪，这不但在美国是犯罪行为、在加拿大也是犯罪行为。

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而孟晚舟的律师团会努力证明违反美国对伊朗的经济禁运法规在加拿大不属于犯罪行为，因为加拿大并没有参加美国对伊朗实施的禁运制裁。

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今年47岁的孟晚舟在交保1千万加元之后被准许居住在其拥有的温哥华豪宅里，不过在脚上要戴卫星定位电子监控器。

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在加拿大拘捕了华为公司高管孟晚舟之后不久，中国警方逮捕了两位加拿大男子Michael Spavor和Michael Kovrig、随后又对他们提出了触犯中国国家安全法的指控并投入监狱。

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中国还以产品质量为理由禁止加拿大的油菜籽、猪肉等农产品进入中国市场；只是在不久前才解除了对加拿大猪肉的进口禁令。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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