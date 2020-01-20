孟晚舟状告加拿大侵权或可避免被引渡

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在本星期的引渡庭审中，如果加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院庭审法官Heather Holmes不认同检察官关于孟晚舟在华为子公司的问题上有“双重犯罪”行为，则孟晚舟就赢得了这场引渡官司。当然，检察官方面仍然可以提出上诉，把官司继续打下去。

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所谓“双重犯罪”是指，照美国法律属于犯罪行为、按照加拿大法律也属于犯罪行为；属于这种情况就符合引渡条件。

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如果检察官方面赢了这一引渡庭审裁决，孟晚舟还有一次法庭官司可以改变其被引渡的命运，这就是将于5月和6月举行的孟晚舟律师团指控加拿大司法机关在温哥华国际机场拘捕孟晚舟时践踏了她基本人权法庭官司。

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孟晚舟律师团指控说，加拿大警方、加拿大边检局与美国司法机关合谋，在温哥华国际机场假借移民问询程序对中国华为公司首席财务官孟晚舟进行刑事罪调查；并指责对孟晚舟的司法指控完全是出于美国总统特朗普与中国打贸易战的政治目的。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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