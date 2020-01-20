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“武汉肺炎”确诊病例已达 217例，3人死亡，泰国、日本、韩国均出现病例

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月20日（星期一）13:44
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中国政府星期一确认，被中国民间称为  “武汉肺炎” 的新型冠状病毒可以在人与人之间进行传播。

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英文版的《中国日报》报道说，国家卫生委员会（The National Health Commission）特别工作组还发现，对一些医务人员的病毒检测已呈阳性。

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人与人之间传播意味着使该病毒可以传得更快、更广，尤其现在正值中国春节前夕的客运高峰期。

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PHOTO : GETTY IMAGES / AFP/HECTOR RETAMAL

217个确诊病例，3人死亡

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中国的新华社报道说，截至到当地时间 1 月 20 日下午 6 点，全国总共报告有 224 个新冠状病毒感染病例，其中 217 例为确诊病例，其中有 3人死亡，另外还有 7 个疑似病例：

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–          武汉：198个确诊病例；

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–          北京：5个确诊病例；

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–          广东：14个确诊病例；

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7个疑似病例：

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·         四川2例

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·         云南1例

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·         上海2例

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·         广西壮族自治区1例

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·         山东1例。

蔓延至泰国、日本、韩国

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与此同时，泰国和日本已经确认了至少3个病例，都与来自中国的旅行者有关。

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星期一韩国也报告出现了第一个病例，来自武汉的一名 35 岁中国妇女在抵达首尔仁川机场一天后，被检测出新型冠状病毒阳性。

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韩国疾病预防控制中心在一份声明中说，这名妇女已经在位于首尔以西仁川（Incheon ）市的一家医院被隔离。

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PHOTO : REUTERS / YONHAP

加拿大尚未采取措施

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目前已经至少有6个亚洲国家开始对来自中国中部航空公司的乘客进行健康检测。

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美国也有 3个机场（肯尼迪国际机场、旧金山国际机场和洛杉矶国际机场）开始检测来自中国中部地区航班的乘客。

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加拿大公共卫生局（PHAC）星期日告诉加拿大广播公司 CBC 说：

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我们认为这一病毒传到加拿大的总体风险很低。

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PHAC 说，加拿大没有从武汉直飞的航班，从武汉间接抵达加拿大的旅客人数也很少。

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PHAC 表示，将 “实施一些措施”，包括在多伦多、温哥华和蒙特利尔的机场设立警告标志。

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新病毒与SARS同一 “家族”

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新型冠状病毒与严重急性呼吸系统综合症（SARS）属于同一冠状病毒 ”家族”，2002-2003 年 SARS大爆发在全球范围内造成了近 800 人死亡。

在加拿大，2002-2003 年期间，SARS 导致 44 人死亡，其中许多是医护人员。

（AP, CBC）

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