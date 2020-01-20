90厘米大雪后：加拿大东部纽芬兰的街景

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加拿大东海岸省份纽芬兰和拉布拉多 （Newfoundland and Labrador） 遭遇了世纪暴风雪，星期一，省会城市圣约翰斯市 （St. John’s）的紧急状态已经进入了第 4 天。

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加拿大环境部的数据显示，上周五（1月17日）圣约翰斯市的降雪量为 76.2厘米， 目前圣约翰斯国际机场（St. John’s International Airport）的积雪达到 90 厘米。

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环境部还说， 降雪量最大的是圣约翰斯郊外，上周五一天降雪量达到 93 厘米。

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大雪过后，纽芬兰居民纷纷在社交媒体上分享了照片：

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1 . 2020年1月17日 – 圣约翰斯市居民 Ernie Powell 打开家门：

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2 . 2020年1月18日 – 圣约翰斯市居民 Garth Chapman 在门前挖雪沟，他在推特中写道：好多的雪啊，我的身高是 6 英尺哎！

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3 . 2020年1月19日 – 圣约翰斯市居民除雪：

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4. 2020年1月 18日 – 圣约翰斯的一个家庭

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5. 2020年1月 18日 – 汽车陷入雪中：

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6. 2020年1月17日 – 大雪与狗

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7. 当然，加拿大总是有很酷的人：

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8. 2020年1月19日 – 圣约翰斯市的居民们在奋力除雪：

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9. 星期一，圣约翰斯市中心的除雪作业已经开始，市政府表示，这么多的雪要除掉，大家需要 “耐心”。

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（CBC/Radio-Canada）

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