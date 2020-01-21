七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第七集：中美贸易战 – 第三次重大考验

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第七集：中美贸易战 – 第三次重大考验

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中美贸易谈判中，对知识产权的监督机制和国家对科技产业的补贴是两个关键问题，也是双方分歧的症结所在。赖小刚认为，这两个问题实际上触及了一党专政和政治改革。美国提出的要求不仅仅是多买美国产品，而是进行制度上的改变。中美贸易战对中国的经济和政治产生了极大的影响，这是一个重大考验，但也是一个历史机遇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赖小刚接受本台采访是在2019年10月，所以采访中所说的“去年”指的是2018年。几个月过去，尽管中美达成了第一阶段协议，但是造成双方分歧的症结并没有消除。他的分析和见地因此仍然具有参考价值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

播客时长：23分48秒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada