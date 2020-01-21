中国新型冠状病毒感染肺炎疫情严重

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中国武汉市长周先旺在接受电视采访时证实，武汉新型冠状病毒感染的肺炎死亡数字已经上升到6人，到星期一截至武汉有258个新型冠状病毒感染的肺炎病例。

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中国沿海省份浙江省卫生部门证实说，但星期二中午为止，已经有5起新型冠状病毒感染的肺炎病例被发现。

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能够在人与人之间传染的新型冠状病毒感染的肺炎类似2002到2003年期间的非典疫情，而且发生在中国每年一度的春节人口大迁徙季节。

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世界卫生组织星期二警告说，中国武汉市发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情在今后几天会向中国其他地区蔓延，甚至会蔓延到中国周边国家和地区。

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目前泰国、韩国和日本都有新型冠状病毒感染的肺炎病例被发现。

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台湾卫生当局星期二说，一位在武汉工作后返回台湾的女性被证实患上新型冠状病毒感染的肺炎。

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加拿大到目前为止还没有发现新型冠状病毒感染的肺炎病例。加拿大公共卫生局Public Health Agency of Canada官员星期日在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大发生新型冠状病毒感染肺炎疫情的风险较低。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News）

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