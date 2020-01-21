加拿大开始警惕 “武汉肺炎”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大，目前没有新型冠状病毒的病例，但整个社会都意识到这一病毒的危险性，有关方面也在采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生告诉记者，现在旅行者在入境时会被询问在过去14 天内是否到过受冠状病毒感染的地区，海关还提醒旅行者们，若有类似流感的症状需要立即报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生说，有了这些信息，我们才能进行后续跟踪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还说，多伦多、温哥华和蒙特利尔的国际机场都将张贴有关这一病毒的提示警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6人死亡

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到1月21日，首先在中国武汉地区出现的新型冠状病毒已感染了258人，其中有6人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日本、韩国、台湾和泰国都出现了一些病例，这些病例均与来自中国的旅行者有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国疾病控制与预防中心的官员表示，他们开始在肯尼迪机场、洛杉矶机场和旧金山机场测量旅客的体温，并向旅客询问是否有症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada