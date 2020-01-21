加拿大议会举行中国问题听证会

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加拿大议会专门成立的审查加拿大与中国关系的跨党派委员会星期一举行首次会议，决定在2月7日前要加拿大驻中国大使Dominic Barton在该委员会作证。

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加拿大总理特鲁多在去年9月份任命Dominic Barton为驻中国大使，希望这位长期从事中国市场咨询工作、熟悉中国事务的新大使能够化解中加关系的冰冻状态。

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在2019年大选后从原来多数党政府变成少数党政府的特鲁多自由党联邦政府正受到来自议会反对党越来越大的压力，要其尽快解决已经被中国司法机关以触犯国家安全法为罪名关押一年多的两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig的问题。

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2019年12月根据保守党提出的动议，加拿大联邦议会所有反对党议员投票通过决议，成立联邦议会跨党派小组委员会、专门审查加拿大与中国的关系。

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(RCI with Mike Blanchfield , The Canadian Press, CBC News)

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