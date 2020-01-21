哈里王子抵达加拿大，与梅根和儿子团聚

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英国哈里王子于本周一晚抵达加拿大，与夫人梅根和儿子阿奇团聚。

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报道说，35 岁的哈里王子乘坐英国航空公司的一架波音 747 飞机，在周一晚上 8 点从伦敦抵达加拿大的温哥华机场。

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他穿着牛仔裤，戴着帽子，自己背着个背包，上了一辆停在停机坪上等候的灰色汽车，在警察的护送下离开。

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之后他换乘 WestJet 的航班，飞往温哥华岛，与家人相聚。

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在前往加拿大之前，哈里王子在伦敦出席了英国-非洲投资峰会，发表了讲话，并与英国首相鲍里斯·约翰逊进行了私下会晤。

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在加拿大开始新生活

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去年底，哈里王子夫妇在加拿大呆了 6 个星期，然后才返回英国。

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今年1月8日，哈里王子夫妇突然宣布，将放弃王室高级成员的身份，从而在英国王室中引发了震荡。

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上周六，白金汉宫和英国女王发布声明说，哈里和梅根将不再是英国王室的工作成员，将不再使用 “殿下” 的头衔，现在他们将按自己的方式生活，独立谋生。

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在作出 “淡出”王室的宣布后，38 岁的梅根第二天就立即返回了加拿大，带着儿子在 BC 省的温哥华岛上生活。

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哈里王子的抵达，意味着苏塞克斯公爵夫妇和他们 8 个月大的儿子阿尔奇（Archie）已经走出了王室圈子，将开始在加拿大的更为独立的新生活。

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（CBC）

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