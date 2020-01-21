孟晚舟律师引渡庭审第一天做无罪陈述

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在加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院开庭审理孟晚舟引渡案的第一天，孟晚舟律师团力证这一引渡案根本就不应该发生，因为加拿大拒绝参加美国搞的对伊朗经济禁运，而美国却利用加拿大和美国之间的引渡条约，让加拿大拘捕在温哥华过境转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟以便引渡给美国。

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法院门外有大量摄影记者拍摄47岁的孟晚舟下车走进法院的照片和视频。

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一些孟晚舟的支持者也在法庭门外问候孟晚舟，祝她新春快乐。

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法庭内则是座无虚席。

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孟晚舟律师团的辩护律师Richard Peck首先发言，他告诉庭审法官Heather Holmes说，不论检察官方面怎么说，孟晚舟之所以现在吃引渡官司，完全是由于美国对伊朗实施的经济禁运；而加拿大已经明确了拒绝参加美国对伊朗禁运的立场；加拿大是主权国家，加拿大司法系统不能受他国所左右。

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不列颠哥伦比亚省高级法院庭审法官Heather Holmes星期一下午在孟晚舟律师团另一位律师Eric Gottardi论述孟晚舟为什么不应该被认为犯有诈骗罪时曾打断他的陈述，问如果孟晚舟误导香港银行的事件不是发生在香港而是发生在加拿大、加拿大检察官是否能以诈骗罪在法庭上打赢官司？孟晚舟的律师当时没有回答这个问题，而是说他需要在晚上做功课以便能够给出准确无误的回答。

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孟晚舟律师团有两天的时间论证孟晚舟为什么不应该被引渡给美国、在美国面对诈骗罪司法审判。

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随后是加拿大联邦政府检察官论述为什么孟晚舟面对的诈骗罪美国司法指控在加拿大也属于犯罪行为，因此符合引渡条件。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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