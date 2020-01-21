“武汉肺炎” 疫情加剧，股市动荡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“武汉肺炎” 疫情的加剧，给股市带来了动荡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，华尔街股市在开盘时走低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其他国家的股市也在下滑，香港和上海的股市出现大幅下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二上午，标普500指数下跌9点或0.3％，至 3,320。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大主要股票指数， S&P 500/TSX Composite Index 综合指数下跌 0.26％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

春节客运引担忧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国当局报告说，新型冠状病毒已经导致200多人患病，在武汉有 6人死亡，而且这一病毒可以在人与人之间传播，疫情的中心地带是中国的中部城市武汉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有关当局还说，由于春节期间的人口大流动，这种疾病在春节期间可能会传播得更快。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些亚洲国家已经加强了对来自中国的旅行者的检测，预计这一新型冠状病毒的出现将对旅游业带来影响，会波及航空公司、酒店和其他旅游业的服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

IHS Markit的拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）在一份报告中说，这一疫情 “正在对亚太地区的经济形成潜在风险”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比斯瓦斯指出了2003年 SARS大爆发的的例子，当时此病对经济的影响远至加拿大和澳大利亚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada