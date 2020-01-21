马来西亚将退回加拿大垃圾

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马来西亚政府已下令将把150个装有塑料垃圾的集装箱 “退给” 13个来源地，其中也包括加拿大。

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马来西亚环境部长 Yeo Bee Yin 宣布，这些多达3737吨的废物将被运回其来源国或来源地。

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她说：

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如果有人想让马来西亚成为世界的垃圾场，那就是做梦。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这150个集装箱中，有43个将返回法国，42个返回英国，17个返回美国，11个返回加拿大，10个返回西班牙，其余的返回香港、日本、新加坡、葡萄牙、中国、孟加拉国、斯里兰卡和立陶宛。

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Yeo Bee Yin 还说，今后几个月内，还将把另外 110 个垃圾集装箱将被退给来源国，其中包括美国的 60 个集装箱和加拿大的 15 个集装箱。

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菲律宾去年让加拿大把垃圾运走

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马来西亚并不是在 “遣返” 来自发达国家垃圾的唯一国家。

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去年 5 月，加拿大联邦政府不得不从菲律宾自费运回了近 70 个装有垃圾的集装箱，这些垃圾已经在菲律宾马尼拉的港口堆放了 6 年之久。

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（Radio-Canada）

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