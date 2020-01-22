中国武汉肺炎病例大增，死亡人数增至 17 人

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中国新型冠状病毒的病例急剧上升。

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中国卫生官员称，截止到星期三，确诊病例已经上升至 544 例，死亡人数达到 17人。

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避开人群、取消集会

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中国卫生部门正在敦促湖北省的居民要尽量避开人群，取消公众聚会，同时中国加强了在各医院的监控措施。

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中国国家卫生健康委员会副主任李斌在与卫生专家们一起举行的新闻发布会上说，这种病毒在人与人之间传染，已经有医务人员被感染，证据表明该病毒通过呼吸道传播，并有可能发生病毒变异。

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武汉市卫生委员会表示，目前有15名医务人员检测阳性，包括医生和护士。

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民间称为 “武汉肺炎” 的症状包括发烧、咳嗽和呼吸困难，目前没有针对该病毒的疫苗。

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香港、澳门首例

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星期三，香港医务部门对当地媒体说，一名从武汉乘坐高铁抵达的男子已经被确诊为香港的首例病例。

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这名病人正在香港的医院（Queen Elizabeth Hospital）住院并接受治疗。

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澳门星期三也报告出现了一个确诊病例。

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泰国

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星期三，泰国当局证实有 4个确诊病例，患者中1人是泰国人，3人是中国游客。

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日本、韩国、美国和台湾均报告出现一个确诊病例，患者全部是最近来自武汉或去过武汉的人。

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泰国公共卫生部长阿努汀·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）对记者说：“这里的局势已得到控制。”

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他说，我们在检查所有人：出租车司机、为病人推轮椅的人，以及医生和护士等。

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人口流动增加预防难度

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目前正值中国春节前夕，是每年中国人口最大规模流动的时期，成千上万的人从本周开始在国内或到国外旅行，以庆祝中国农历新年。

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中国国家卫生健康委员会副主任李斌告诉记者，公众流动性的上升，在客观上增加了流行病传播的风险，以及预防、控制的难度。

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中国疾病预防控制中心 （Centre for Disease Control and Prevention）主任高福还表示，这一病毒正在不断适应和变异，突显了卫生部门面临的挑战。

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他说，一种假设是这一疫情是由武汉市食品市场上非法出售的野生动物而引起的，而且这种病毒正在变异，变异可使病毒传播得更快和加重病情。

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与 SARS 比较还太早

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官员们说，就这种新病毒的致命性而言，现在把该新病毒与SARS（非典）或MERS（中东呼吸综合症）进行比较还为时过早。

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一名资深人士说，尽管新病毒与 SARS 有一些相似之处，即也是起源于中国，起源于动物，但目前的爆发程度似乎要温和得多。

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戴维·海曼（David Heymann）医生在 2003 年负责世界卫生组织在全球应对非典的工作，他说，这种新病毒对已经有病的老年人来说似乎很危险，但其传染性却不如非典。

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他说，看起来这种病毒没有那么容易在空气中传播，而很可能是通过近距离接触，但非典并非如此。

2002-2003 年从中国蔓延到十几个国家的SARS（非典）大爆发，在全球造成近 800 人死亡，加拿大也有 44 人丧生，不少是医护人员。

（CBC）

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