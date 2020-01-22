“加拿大阅读2020”五部终选作品出炉：你读过吗？

电视辩论将在3月16日到19日举行，CBC Radio 以及CBC Books将会直播。而五名辩护成员已经准备就绪。
了解“加拿大阅读”的读者都会知道，这是个很有趣的互动参与、观众票选获奖作品的活动。
在终选名单出炉之后，主办者会邀请相应的来自各行业名人，如网络红人，运动员，演员，音乐人等代表每一部作品，向观众做出介绍和个人推荐，然后由现场观众投票选出获胜作品。
今年加拿大阅读的电视辩论将在3月16日到19日举行，CBC Radio 以及CBC Books将会直播。
今年进入加拿大阅读终选名单的作品包括：
第一，Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club
作者是Megan Gail Coles
小说描述了严冬二月，东部纽芬兰省一个餐馆某个夜间发生的人间百态。评论称这部作品尖锐、幽默、富有诗意、令人心碎。
为它辩护的是Alayna Fender。她是加拿大LGBTQYouTube上的红人。
第二，Radicalized
作者是Cory Doctorow
这部作品由四篇科幻短篇组成，描绘暗网上的活动，将社会、科技、经济、以及当下问题结合在了一起，非常有时代特点。
为这部作品辩护的是Akil Augustine。他是位饶舌歌手，也为加拿大篮球协会、冰球协会工作。
第三，We Have Always Been Here
作者是Samra Habib
这是一部自传。讲述Samara Habib自己作为穆斯林难民的后代，一名同性恋，所遭受的压抑。她在长大之后，对家人的原谅。
这部作品的推介者是演员Amanda Brugel。她曾在著名的电视连续剧《使女的故事》中担任重要角色。
第四，Son of a Trickster
作者是Eden Robinson
来自不列颠哥伦比亚省。小说讲述一名16岁的少年，母亲是酒鬼，父亲是骗子，如何独自一人生存，还要照顾家人的故事。
为这部作品辩护的是Kaniehtiio Horn。她是一位来自蒙特利尔的原住民演员。
第五，From the Ashes
作者是Jesse Thistle。这是一部传记作品，讲述原住民Metis-Cree整个社区的希望、坚持、与革命。
为这部作品辩护的是George Canyon，加拿大著名的民谣歌手。
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