“加拿大阅读2020”五部终选作品出炉：你读过吗？

电视辩论将在3月16日到19日举行,CBC Radio 以及CBC Books将会直播。而五名辩护成员已经准备就绪。

了解“加拿大阅读”的读者都会知道,这是个很有趣的互动参与、观众票选获奖作品的活动。

在终选名单出炉之后,主办者会邀请相应的来自各行业名人,如网络红人,运动员,演员,音乐人等代表每一部作品,向观众做出介绍和个人推荐,然后由现场观众投票选出获胜作品。

今年进入加拿大阅读终选名单的作品包括:

第一,Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club

作者是Megan Gail Coles

小说描述了严冬二月,东部纽芬兰省一个餐馆某个夜间发生的人间百态。评论称这部作品尖锐、幽默、富有诗意、令人心碎。

为它辩护的是Alayna Fender。她是加拿大LGBTQYouTube上的红人。

第二,Radicalized

作者是Cory Doctorow

这部作品由四篇科幻短篇组成,描绘暗网上的活动,将社会、科技、经济、以及当下问题结合在了一起,非常有时代特点。

为这部作品辩护的是Akil Augustine。他是位饶舌歌手,也为加拿大篮球协会、冰球协会工作。

第三,We Have Always Been Here

作者是Samra Habib

这是一部自传。讲述Samara Habib自己作为穆斯林难民的后代,一名同性恋,所遭受的压抑。她在长大之后,对家人的原谅。

这部作品的推介者是演员Amanda Brugel。她曾在著名的电视连续剧《使女的故事》中担任重要角色。

第四,Son of a Trickster

作者是Eden Robinson

来自不列颠哥伦比亚省。小说讲述一名16岁的少年,母亲是酒鬼,父亲是骗子,如何独自一人生存,还要照顾家人的故事。

为这部作品辩护的是Kaniehtiio Horn。她是一位来自蒙特利尔的原住民演员。

第五,From the Ashes

作者是Jesse Thistle。这是一部传记作品,讲述原住民Metis-Cree整个社区的希望、坚持、与革命。

为这部作品辩护的是George Canyon,加拿大著名的民谣歌手。

RCI with CBC books

