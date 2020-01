是谁付的钱？孟晚舟引渡案法庭外神秘的“抗议者”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一,华为财务总监孟晚舟引渡案在温哥华的不列颠哥伦比亚省最高法庭开审。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法庭内,孟晚舟律师正陈述, 美国指控孟晚舟的罪名在加拿大并不违法,因此她不应该被引渡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在法庭外,十几位本地人,大部分是年轻人,手举标语抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些标语包括“释放孟晚舟”,“换回麦克“ —— 麦克是指被中国政府关押的两名加拿大人,俩人的名字都是麦克,“公正审判”,以及“特朗普,别欺负我们”等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有趣的是,当记者开始采访这些抗议者时,他们却说不出为什么支持孟晚舟,也不了解孟晚舟案或是引渡案,还有一个女孩儿直接说:“我们不能说”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地CityTV采访了一名20岁的女孩儿。她表示,自己完全不了解抗议内容,感到很羞愧不安。并称会把得到的报酬捐出去,因为这是“肮脏的钱”。她还说,不能用钱买抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“以为来做临时演员”

茱莉亚·哈克斯塔夫(Julia Hack staff)是温哥华的一名演员。她也出现在了抗议现场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在接受加拿大广播公司(CBC)采访时,她表示,有广告招募群众演员,两小时100块。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说,她在脸书上一个演员社群张贴的广告上看到这个消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1/2 Based on what I’ve seen & people I’ve spoken to, it appears as though the ‘protesters’ down at the B.C. Supreme Court were paid up to $150 each to be there to show support for Meng Wanzhou as her extradition hearing began today. pic.twitter.com/rWfCmToLKv

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— GeorginaSmyth (@GeorgieSmyth) January 21, 2020