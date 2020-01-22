孟晚舟引渡案庭外抗议者，当中有有演员，表示自己收了100元来担任临时演员。

是谁付的钱？孟晚舟引渡案法庭外神秘的“抗议者”

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月22日（星期三）11:39
更新 2020年1月22日（星期三）11:57
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“有人付了我150加币前来抗议，我现在感到很羞愧不安”：一名女性抗议者在接受当地电台访问时表示。

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星期一，华为财务总监孟晚舟引渡案在温哥华的不列颠哥伦比亚省最高法庭开审。

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法庭内，孟晚舟律师正陈述， 美国指控孟晚舟的罪名在加拿大并不违法，因此她不应该被引渡。

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华为财务总监孟晚舟。Ben Nelms/CBC

而在法庭外，十几位本地人，大部分是年轻人，手举标语抗议。

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这些标语包括“释放孟晚舟”，“换回麦克“ —— 麦克是指被中国政府关押的两名加拿大人，俩人的名字都是麦克，“公正审判”，以及“特朗普，别欺负我们”等。

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有趣的是，当记者开始采访这些抗议者时，他们却说不出为什么支持孟晚舟，也不了解孟晚舟案或是引渡案，还有一个女孩儿直接说：“我们不能说”。

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当地CityTV采访了一名20岁的女孩儿。她表示，自己完全不了解抗议内容，感到很羞愧不安。并称会把得到的报酬捐出去，因为这是“肮脏的钱”。她还说，不能用钱买抗议。

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“以为来做临时演员”
茱莉亚·哈克斯塔夫（Julia Hack staff）是温哥华的一名演员。她也出现在了抗议现场。

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在接受加拿大广播公司（CBC）采访时，她表示，有广告招募群众演员，两小时100块。

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她说，她在脸书上一个演员社群张贴的广告上看到这个消息。

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另外一名不愿透露姓名、只愿意以SP来称呼自己的女士告诉记者，一个朋友告诉她，支付她150元一天，只需要在法庭外举牌。

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还有一位男生此前接受Breaker News访谈时表示，有人告诉他，是在拍摄一支MV（音乐视频），需要群众演员。他到了之后才发现，是在法庭外面，但看到有很多的摄影镜头，信以为真。后来，他发现情况不对，想了解真相，却发现没有人可以解释。

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几位受访者都表示，是一名自称Jowe （Joey）的亚裔女士在法庭现场把牌子发给了他们。但没有告诉她们究竟在做什么。

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直到真的有记者过来采访，她们才意识到，这不是拍电影，而是真的。

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SP说，我忽然意识到，没有人喊“开机”。

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但是，他们中没有人能够确认，究竟是谁支付了这笔钱，购买抗议者。

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孟晚舟引渡案庭外抗议者，当中有有演员，表示自己收了150元来担任临时演员。

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