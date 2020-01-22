武汉肺炎爆发，正值中国传统春节期间。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

“武汉封城”：加拿大专家解读武汉肺炎如何发展的三个关键问题

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月22日（星期三）17:12
更新 2020年1月22日（星期三）18:21
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家：“病毒传染性多强、是否会变异、以及可能的超级传播者”将决定这次武汉肺炎的严重程度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地时间1月23号（星期四）凌晨两点，武汉的疫情控制中心发出通知，从当地时间上午10点开始，“全城城市公交、地铁、渡轮、长途客运暂停运营”，并称“没有特殊原因，市民不要离开武汉，机场和火车站的离汉通道暂时关闭”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着，武汉整个城市被与外界隔绝，以遏制神秘的冠状病毒传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新浪新闻发布武汉全城封闭的通知。新浪

正值中国国内的春节假期，武汉也称九省通衢，对全国交通等影响可想而知。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关于武汉肺炎的最新的官方统计数字是，全球已经有超过500人受感染，17人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，在欧洲、北美、以及港台都发现了感染病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

许多人想起了17年前的萨斯爆发。2003年的SARS爆发期间，加拿大的多伦多有44人死亡 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，这一次加拿大已经做出了一定的防范措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大研究人员认为，密切注意武汉冠状病毒的几个变化，对更及时和有效应对至关重要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有限人传人还是持续人传人？
武汉肺炎目前已经被证实可以人传人。而病毒有两种人传人的方式：有限人传人和持续人传人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所谓有限度人传人是指，病毒只传播给与受感染者有密切接触的人，比如家人、医护人员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而持续传播则被世界卫生组织定性为“病毒可以轻易地从一个人传给一群人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，世界卫生组织报告显示，中国目前的状况可能已经出现了人与人间的持续性传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，需更多的流行病学数据分析，来确定整体人传人的状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多传染病专家Issac Bogoch表示，最重要的是，人传人到什么程度，有多容易？这将决定最终此次爆发的病毒传染的范围。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

病毒是否会变异？
加拿大多伦多健康部门官员表示，目前，加拿大已经开始采取措施，对机场等重点地区实行监控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

传染病学家Kamran Khan表示：“病毒会发展、变异。它们非常聪明，出现新的属性与特征，变得更加容易传播、更加致命。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“现实是，它们在外部时间越长，发展越快。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Allison McGeer是多伦多的传染病专家医生，她说：“如果新出现的冠状病毒也像SARS那样发展变异，更具传染性的话，我们就需要非常担心了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她称，2003年，SARS爆发的状况与目前武汉肺炎的情形非常相似。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她表示，目前发现的15名医护人员感染病例，尤其令她担心，这意味着潜在的病毒变异。而一旦病毒出现变化，我们面对的就是一系列新的问题了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

目前情况看，唯有继续观察疫情发展。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

警惕可能的超级传播者
另外一个令人担心的问题是出现“超级传播者”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

2003年的SARS疫情中，超级传播者导致疫情发生关键性转变。比如，SARS爆发早期，在北京，一名超级传播者被确认令76人感染，包括了12名医护人员，以及几名医院的探视者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

星期二，香港大学的Gabriel Leung医生表示，控制武汉肺炎关键性的问题是如何能够迅速控制超级传播者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

世界卫生组织新兴疾病部门代理负责人Maria Van Kerkhove医生也表示，如何控制超级传播者是全球医护人员关注的话题。

她说，国际社会对于2003年非典时期发生的事情依然记忆犹新。

她把疫情爆发比作森林大火，而超级传播者就犹如余烬 —— 他们可能在一个新的地方导致更大疫情爆发。

超级传播者如果出现的话，意味着疫情将不仅限于武汉，而会催发多个爆发点。

1月22日，南昌医护工作者身着防护服在检查乘客。(Chinatopix via AP)

RCI with CBC/新浪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
Halka, par le Groupe acrobatique de Tanger réunit 14 acrobates sur scène - TOHU/YoutubeRCI | Français

Halka, des acrobates marocains sur les rives du Saint-Laurent

RCI | English

Canada’s new national climate change research institute

RCI | Español

Paparazzi tras Harry y Meghan en Canadá ¿violan leyes de privacidad del país?

العربية | RCI

أسبوع "الوعي المُسلم" في مونتريال للسنة الثانية على التوالي