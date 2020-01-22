“武汉封城”：加拿大专家解读武汉肺炎如何发展的三个关键问题

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专家：“病毒传染性多强、是否会变异、以及可能的超级传播者”将决定这次武汉肺炎的严重程度。

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当地时间1月23号（星期四）凌晨两点，武汉的疫情控制中心发出通知，从当地时间上午10点开始，“全城城市公交、地铁、渡轮、长途客运暂停运营”，并称“没有特殊原因，市民不要离开武汉，机场和火车站的离汉通道暂时关闭”。

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这意味着，武汉整个城市被与外界隔绝，以遏制神秘的冠状病毒传播。

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正值中国国内的春节假期，武汉也称九省通衢，对全国交通等影响可想而知。

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关于武汉肺炎的最新的官方统计数字是，全球已经有超过500人受感染，17人死亡。

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同时，在欧洲、北美、以及港台都发现了感染病例。

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许多人想起了17年前的萨斯爆发。2003年的SARS爆发期间，加拿大的多伦多有44人死亡 。

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所以，这一次加拿大已经做出了一定的防范措施。

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加拿大研究人员认为，密切注意武汉冠状病毒的几个变化，对更及时和有效应对至关重要。

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有限人传人还是持续人传人？

武汉肺炎目前已经被证实可以人传人。而病毒有两种人传人的方式：有限人传人和持续人传人”。

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所谓有限度人传人是指，病毒只传播给与受感染者有密切接触的人，比如家人、医护人员。

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而持续传播则被世界卫生组织定性为“病毒可以轻易地从一个人传给一群人”。

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星期一，世界卫生组织报告显示，中国目前的状况可能已经出现了人与人间的持续性传播。

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不过，需更多的流行病学数据分析，来确定整体人传人的状况。

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多伦多传染病专家Issac Bogoch表示，最重要的是，人传人到什么程度，有多容易？这将决定最终此次爆发的病毒传染的范围。

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病毒是否会变异？

加拿大多伦多健康部门官员表示，目前，加拿大已经开始采取措施，对机场等重点地区实行监控。

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传染病学家Kamran Khan表示：“病毒会发展、变异。它们非常聪明，出现新的属性与特征，变得更加容易传播、更加致命。”

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“现实是，它们在外部时间越长，发展越快。”

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Allison McGeer是多伦多的传染病专家医生，她说：“如果新出现的冠状病毒也像SARS那样发展变异，更具传染性的话，我们就需要非常担心了。

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她称，2003年，SARS爆发的状况与目前武汉肺炎的情形非常相似。

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她表示，目前发现的15名医护人员感染病例，尤其令她担心，这意味着潜在的病毒变异。而一旦病毒出现变化，我们面对的就是一系列新的问题了。

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目前情况看，唯有继续观察疫情发展。

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警惕可能的超级传播者

另外一个令人担心的问题是出现“超级传播者”。

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2003年的SARS疫情中，超级传播者导致疫情发生关键性转变。比如，SARS爆发早期，在北京，一名超级传播者被确认令76人感染，包括了12名医护人员，以及几名医院的探视者。

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星期二，香港大学的Gabriel Leung医生表示，控制武汉肺炎关键性的问题是如何能够迅速控制超级传播者。

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世界卫生组织新兴疾病部门代理负责人Maria Van Kerkhove医生也表示，如何控制超级传播者是全球医护人员关注的话题。

她说，国际社会对于2003年非典时期发生的事情依然记忆犹新。

她把疫情爆发比作森林大火，而超级传播者就犹如余烬 —— 他们可能在一个新的地方导致更大疫情爆发。

超级传播者如果出现的话，意味着疫情将不仅限于武汉，而会催发多个爆发点。

RCI with CBC/新浪

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