涉嫌策划种族暴力革命：前加拿大预备役军人被拒绝取保候审

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27岁的前加拿大预备役军人马修斯（Patrik Mathews）星期三（1月22日）在美国华盛顿特区出庭。法官没有批准取保候审。这意味着他将在案件审理过程中继续被关押。马修斯上周四（1月16日）在美国特拉华州被捕。他被指控涉及运输和持有武器弹药的两项罪名。

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宣称要进行基于种族的暴力革命

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检控方呈交法庭的文件说，马修斯和同伴计划本周一在维吉尼亚州的一次拥枪集会上发动攻击。他还在一段视频中宣称要进行基于种族的暴力革命，包括杀人，破坏铁轨和电线，在供水系统里下毒等活动。

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马修斯的名字曾在去年八月份见诸加拿大报端。他原是曼尼托巴省的一名加拿大军队预备役工兵，同时在当地一家工程公司工作。《温尼伯自由新闻报》派卧底记者调查后发现，他是一个名叫“基地”（The Base）的白人至上主义暴力组织的成员，并为该组织招募新人。他很快被军队除名。加拿大皇家骑警搜查了他的住所，但是没有提出指控。

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八月底，马修斯消失了。他的车在曼尼托巴省南部靠近美国边界的地方被找到。根据美国检察官交给法庭的文件，他非法越境潜入美国，和两名“基地”的美国成员碰头。他们是33岁的莱姆利（Brian Mark Lemley）和19岁的加菲尔德（William Garfield）。其中莱姆利是美国退役军人。两人和马修斯同时被捕。

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“基地”的宗旨是用暴力手段推动种族战争，因此以退役或现役军人为招募对象，或者让其成员参军，以便获得军事训练并在军中发展力量。

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受到FBI的严密监视

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在美国期间，马修斯等人的一举一动都在美国联邦调查局的密切监视之下。12月13日，警方秘密搜查了马修斯和莱姆利在特拉华州的住所，并安装了隐蔽的摄像头和麦克风。调查人员在屋内发现了“基地”的宣传材料，通讯设备，装有食物、刀和冲锋枪零配件的“行动包”，还有马修斯录制的视频。

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在一段视频中，头戴防毒面具的马修斯对着他想象中的听众说：“空谈的时代结束了…… 去破坏几条铁路，杀几个人，去给供水系统下毒…… 如果你们希望白种人生存下去，就必须行动起来。”他还说，真希望自己在加拿大的家里安装了爆炸装置，好炸死那些前去搜查的皇家骑警。

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他表示，自从到了美国后，他就只为白人战争而活。

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1月5日，马修斯和莱姆利从马里兰州的一个靶场回到特拉华州的住所，开始为维吉尼亚州集会做准备。马修斯认为应该带上防毒面具，莱姆利则说需要准备两到五个月的食物，“足够维持到战争结束。”

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他们在1月16日被逮捕。本星期一，数万人参加了维吉尼亚州的拥枪集会，虽有零星冲突发生，但基本上和平结束。

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非法运输和持有武器弹药的两项罪名如果成立，每项罪名的刑期最高为十年，另有三年守行为期和25万美元罚款。

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（RCI with CP, CBC News, Karen Pauls, Angela Johnson）

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