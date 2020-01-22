防范武汉肺炎：各国机场加严对旅客监测

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随着新型冠状病毒 “武汉肺炎” 的威胁越来越大，各个国家正在加严在机场、边境口岸和卫生保健机构的监测。

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星期二，美国宣布发现了首例武汉肺炎，被感染男子曾经在上周前往中国中部武汉，这里是 “武汉肺炎” 的爆发中心，他在返回西雅图地区后发病。

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美国卫生官员宣布把机场监测范围从纽约、旧金山和洛杉矶扩大到把芝加哥和亚特兰大也包括在内。

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目前泰国、日本、韩国、香港、台湾均出现武汉肺炎病例。

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在加拿大，加拿大边境服务局的官员将会询问抵达旅客：

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您在过去14天内是否去过中国武汉地区？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国武汉市与加拿大直接没有直航航班。

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多伦多、蒙特利尔和温哥华机场都将增设标志，提醒旅客，如果自己有类似流感的症状，例如发烧和咳嗽，请立即告诉边境官员。

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根据加拿大的《隔离法》（Quarantine Act），加拿大公共卫生局 （The Public Health Agency of Canada）是负责应对冠状病毒的牵头机构。

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（CBC）

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