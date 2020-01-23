将近23万加拿大人就修改安乐死法规的网上调查发表意见

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截止到星期三，加拿大联邦政府就修改有关安乐死法规的网上调查仅仅10天，就有22万9281名加拿大人作出了回应。

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对于联邦政府司法部来说，是有史以来进行公众咨询回应数量最多的一次，可以说是一个巨大的数字。因为像大麻合法化和修改卖淫法规等热门话题，收到的回应也不过约3万人左右。

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倡导安乐死的民间团体“有尊严的离世”的发言人认为，自从加拿大安乐死合法化以来，有越来越多的加拿大人见证了身边的人在医生协助下死亡，他们有关于这方面的经历和想法。

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根据联邦政府的统计，从2016年初安乐死合法化开始实施到2018年11月，已有6,700多名加拿大人在医生协助下死亡。

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另一方面，天主教会也一直在敦促其成员表达反对的意见。卡尔加里主教威廉姆·麦克格拉丹（William McGrattan）说：“我们不一定指导信徒们如何表达意见。但我们的网站上提供了司法部的链接，同时也提供适当的背景和知识。我们担心安乐死会扩大化，影响到诸如痴呆症或精神病患者等弱势群体”。他认为，在修改法律之前，需要进行更深入的讨论。

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联邦政府方面除了在线调查，听取民众的意见，也在全国范围内举行闭门圆桌会议，主要是讨论如何修改目前安乐死法规中要求的条件：“必须是那些可以预见在近期会死亡的不治之症患者”。

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卑诗省“公民自由协会“就是主张减少对医疗协助死亡限制的团体之一。其发言人格蕾丝·帕斯丁（Grace Pastine）说：“联邦政府在某些方面应该重视加拿大公众的意见”。她将当前法律描述为是在程序上提供了“多层保障”。她认为，那些患有帕金森氏症、多发性硬化症等疾病的人也应有权获得医生协助死亡。

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司法部长戴维·拉梅蒂（David Lametti）表示，他希望下个月提出新的立法。拉梅蒂表示，自2016年立法通过以来，加拿大人对医疗辅助死亡的观点已经出现演变，而法规应该作出反应。

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当然也有人至今仍然反对安乐死。加拿大基督教医学与牙科协会执行理事拉里·沃森（Larry Worthen）坚决反对2016年通过的安乐死合法化。他担心有些人选择医疗协助死亡，是因为担心给自己所爱的人增加负担，或者仅仅因为他们感到孤独。他认为，安乐死的合法化就像打开了潘多拉盒子。

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