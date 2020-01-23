明令禁止有性犯罪前科者改名字，萨省开先例

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萨斯喀彻温省新颁布了一项法律修正案，以防止曾有性犯罪的人更改名字。这在加拿大还是首例。

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萨斯克彻温省政府上周批准的这项议会法案规定。从2月18日起，所有年龄超过18岁的人在申请更名姓名时，都要通过犯罪记录审查。法案中说，这是为了禁止性犯罪者改名换姓，“允许那些在过去十年中曾有性犯罪人更改姓名是不符合公共利益的”。

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省司法部说，萨斯喀彻温省修订了1995年颁布的《更改姓名法案》，成为全国第一个根据犯罪记录可以否决更名申请的省份。

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省司法部的发言人说：“我们已经为这一改变做好准备，以阻止那些欺辱社会上最弱势群体的性犯罪者更改名字”，它适用于所有被登记在案的曾有性犯罪的人”。

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该省在两年前就曾提出修改更改姓名的规定。司法部长唐·摩根（Don Morgan）在2018年就表示，政府在考虑对法案进行修改。

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萨省曾出现过几次性犯罪者更改姓名的案例。

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最近一起是发生在省会里贾纳。五十岁的加布里埃尔·迈克尔·费舍尔（Gabriel Michael Fisher）在法庭上面临与儿童色情制品有关的指控。而他在 2016年时，曾以凯文·丹尼尔·胡德（Kevin Daniel Hudec）的名字犯罪，并被登记为长期罪犯。可他在2018年3月改成了现在的名字，几周后再次被逮捕。

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这个月早些时候，《里贾纳先驱邮报》报道说，一名在美国被定罪的性犯罪者移居里贾纳，并改了名字。这位76岁的男子原名叫大卫·唐纳德·舒梅（David Donald Shumey），曾在美国因性侵犯未成年人和犯下儿童色情罪被定罪。后来改了姓为斯特赖克（ Stryker），并移居加拿大。直到今年1月初美国警方向萨斯喀彻温省司法部询问时，省司法部都不清楚斯特赖克是否已重新进入加拿大，也不知他的住址。

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2018年，萨斯卡通市的贾斯汀·威廉·帕斯洛斯基（Justin William Pasloski）再次犯案后引起了人们的注意。他的原名是贾斯汀·杰拉德·格里巴（Justin Gerard Gryba），曾因制作儿童色情作品在2016年被判两年徒刑。

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