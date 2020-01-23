清廉国家何处有？加拿大的清廉指数再度下降，中国名列全球第80

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2019年，加拿大的清廉指数排名从上一年的全球第9下降到第12，中国排名从上一年的第87上升到第80。

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国际反腐败组织透明国际星期四（1月23日）发布了2019年的全球清廉指数。加拿大仍然是美洲大陆上最清廉的国家，在全球排名第12位。但它也是自2012年以来分数下滑最多（7分）的国家之一，因此被列入“有待观察”一组。

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透明国际是一个非政府机构，总部设在德国柏林。该组织每年向专家和企业界人士征询他们对各国政府部门腐败程度的评价和印象，据此给全球一百八十个国家和地区评分。最腐败为零分，最清廉为100分。2019年的全球平均分为43分。50分以上的国家不到三分之一。加拿大得分为77分，比去年少了4分。

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中港台：香港高居全球第16

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中国大陆，香港和台湾被分开评价。其中香港排名全球第16，在亚洲仅次于新加坡。台湾位列全球第28。中国大陆排名第80。

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美国在2018年的排名已跌出前20，2019年再次下滑，排名第23。透明国际的报告举出的问题包括权力制衡体系面临的挑战，利益集团的影响力和“付费游戏”文化（pay to play）。

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得分在80分以上的有九个国家，除新西兰和新加坡外，其他七个都是西欧国家。

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2019年全世界最不腐败的二十个国家依次为：

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新西兰和丹麦（并列第一。凡有并列，接下来的名次空缺，下同）

芬兰

瑞典，瑞士和新加坡（并列第4 ）

挪威

荷兰

卢森堡

德国

冰岛

加拿大，英国，澳大利亚和奥地利（并列第12）

香港

比利时

爱尔兰

爱沙尼亚

日本

加拿大排名下滑的原因：洗钱活动猖獗，助长外国腐败

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透明国际的报告说，加拿大正在变成一个洗钱、开匿名公司和逃税的人喜欢的地方。报告举出2019年BC省列治文市的银通国际投资公司洗钱案。该公司的业主是一对华人夫妇。他们被指控为来自中国的客户“雪洗”了2.2亿加元。

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另一个原因是“助长外国腐败”。报告说，加拿大实施“经合组织反行贿公约”的力度有限。而最近的SNC-兰万灵公司行贿案显示加拿大对反腐败法律执行不力。

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SNC-兰万灵建筑设计公司被指控在2001-2011年期间向利比亚官员行贿4800万美元。此案震动加拿大联邦政坛。去年12月，该公司前高管之一贝巴维（Sami Bebawi）被判处8年半有期徒刑。几天后，该公司被魁北克省高等法院判处2.8亿加元罚款和3年守行为。

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报告说，相当一部分国家近年来在反腐方面没有进展或进展不大。而与此同时，反对腐败的抗议示威活动在世界各国此起彼伏，显示民众对贪腐行为已经忍无可忍。

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透明国际视频：2019年全球清廉指数

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全世界最腐败的十个国家

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全世界最腐败的国家是索马里，仅得9分。接下来是南苏丹（12分），叙利亚（13分），也门（15分），阿富汗（16分），苏丹（16分），委内瑞拉（16分），赤道几内亚（16分），朝鲜（17分），利比亚（18分）。

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（RCI avec Radio-Canada, François Messier）

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