纽芬兰省会遭雪灾进入紧急状态后的几个故事

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纽芬兰省省会圣约翰斯市上周五开始降下了近一米厚的大雪，整个城市几乎被大雪掩埋，不得不宣布进入紧急状态。

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现在已经7天了，虽然一些街道已经开始可以走车，但紧急状态仍未结束，预计将持续到这个周六。

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目前，有些商店已经开始营业。超市门前有人提前两小时在开门前排起长队；有些超市开门后不久面包等货架就被一抢而空。

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罗马天主教圣约翰大教堂的牧师期望教区居民能在周末回到教堂。

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暴风雪也打乱了一些市民的婚礼或葬礼计划。殡仪馆馆长罗伯特·巴雷特（Robert Barrett）说，这些天总共有12个葬礼不得不推迟举行。

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有些居民们仍在清除家门口的积雪。也有的建在山坡下的住房，因雪崩造成室内进了雪，正寻求帮助清除出去。

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有些小城市的官员开始评估雪灾带来的巨额支出。而圣约翰斯市长则说，现在还顾不上估算雪灾造成的费用。

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市政府设立了三条紧急救助热线电话，市民可拨打311，也可拨打709-754-2489；听力有障碍的人则可以拨709-691-9493。 加拿大红十字会也开通了紧急救助电话， 号码是1-800-863-6582。

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救助电话对那些老弱病残者来说非常需要。卡罗兰·哈里斯（Carolann Harris） 在12月5日给她丈夫克里斯捐赠了一个肾脏。暴风雪到来时两人仍处于术后恢复期，无法从事铲雪那样的剧烈活动。此外他们还有一个14岁的女儿需要照顾，因此从知道要有暴风雪到来就开始忧虑。

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他们在周一晚打了紧急求助电话。星期二早上就有6名军人来到她家帮助铲雪。军人们花了1小时45分钟开出了门前的道路， 挖出了她家的车。卡罗兰说， “我女儿还出去与军人们一起照相。真让我感动的不知说什么好了，只能说谢谢。我们现在晚上可以睡个踏实觉了”。

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此次总共有400多名军人参与了圣约翰斯雪灾后的救援。军人们还帮助一名残疾儿童实现了出门帮助别人的愿望。

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这位名叫马修的孩子患有脑瘫后遗症。他的妈妈丽莎•玛丽•夏普（Lisa Marie Sharpe）说：“大雪过后，他每天都在哭，想出去帮助别人。但是他甚至无法穿冬天的靴子”。后来儿子在星期二晚上问她是否“军人”可以来帮助他。她解释说，军队来到圣约翰及其周边地区，是帮助那些被积雪困在家中的人。马修则说：“妈妈，我也是被困在家里，无法出去”。他妈妈就尝试着在社交媒体推特上发了一个求助帖子。而军人们看到了这个帖子，星期三就来到马修的家。军人们在回帖中说：“他只是希望帮助我们的士兵铲雪，我们很高兴见到马修！”

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