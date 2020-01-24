又一保守党重臣打退堂鼓、不竞当党魁

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在加拿大保守党好几位资深人物先表示在积极考虑参加党魁角逐、随后又打退堂鼓后，曾经担任过哈珀保守党内阁部长、并被认为是保守党内一颗正在上升新星的Pierre Poilievre也在临门一脚时打了退堂鼓。

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Pierre Poilievre星期四宣布不参加保守党党魁竞选的消息让加拿大不少政坛观察家感到意外。Pierre Poilievre被认为是能够与前保守党领袖Peter MacKay一决高下的有力竞争者。

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在Pierre Poilievre之前已经打了退堂鼓的保守党资深人物中包括前保守党领袖、魁北克省长Jean Charest，前哈珀政府内阁部长、保守党临时领袖Rona Ambrose。

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加拿大政坛观察家们认为，多名保守党重臣打退堂鼓不参选党魁虽然增加了Peter MacKay获胜的机会，但也会促成一些保守党新人加入党魁角逐。

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