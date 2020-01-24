周末网络广播（2020年1月24-26日）

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本周报道精选

孟晚舟引渡案开审（方华）

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中国华为公司首席财务官孟晚舟是否应该被引渡给美国司法机关的法庭庭审本星期在加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院开审。这一备受关注的庭审是加拿大警方应美国司法机关的要求在温哥华国际机场将孟晚舟逮捕后差不多一年零两个月后才举行的。世界主要媒体的记者都提前向法庭申请了采访证。

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遏制“武汉肺炎”：中国开始不断封城（黎黎）

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为了遏制致命的新型冠状病毒的传播，中国采取了史无前例的措施，从1月23日上午10点起对武汉“封城”，关闭了进出武汉市的通道。星期四，中国政府还宣布对武汉附近的两个相邻城市（黄冈、鄂州）进行“封城”。

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Google AMP Stories多媒体交互杂志扩展至动物、昆虫等搜索结果，显示谷歌故事的更大可能性（沈二）

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美中贸易停火会危及加拿大龙虾出口（方华）

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虽然美国和中国的第一阶段贸易协议并没有取消互相征收的进口产品关税，但仍然可能会增加中国向美国购买的农产品，包括龙虾等海产品。

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BC省居民大抢工业口罩（黎黎）

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在本周二美国确认发现首例武汉肺炎，而且患者在西雅图之后，加拿大 BC 省居民纷纷抢购工业口罩。BC 省兰里市 （ Langley）的一家工业用品商店的约翰·埃尔金加（John Elzinga）说，他注意到 N95 型号口罩一下子全部卖掉了。星期三上午，很多人突然来到店里，找的都是一样的东西：N95 型工业口罩。

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