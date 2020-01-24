孟晚舟引渡庭审结束、接下来会是什么？

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加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院审理中国华为公司首席财务官孟晚舟的引渡案在经过4天的庭审调查后已经结束，BC省高院庭审法官Heather Holmes将做出裁决，但这位法官没有明确什么时候会公布其裁决。

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在这次不列颠哥伦比亚省高等法院审理孟晚舟引渡案的过程中，孟晚舟的律师团队用了两天的时间陈述为什么孟晚舟不但不应该被引渡给美国司法当局、而且应该被无条件释放的理由。其最基本的论点是，美国司法当局指控孟晚舟欺骗香港银行、违反了美国对伊朗的禁运令，但加拿大政府并没有参加美国对伊朗的禁运，所以同样的行为在加拿大不属于犯罪、不满足“加美双重犯罪”的引渡条件，所以没有引渡孟晚舟的理由。

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加拿大联邦政府检察院的律师只用了半天的时间论证为什么应该按照美国司法当局的要求引渡孟晚舟的理由；其基本论点是孟晚舟欺骗银行的行为在加拿大也属于欺诈犯罪，因此满足了加美引渡条约规定的引渡条件。

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分析家们认为，如果BC省高院庭审法官Heather Holmes的裁决是拒绝把孟晚舟引渡给美国，则孟晚舟就成为自由人。但如果法官的裁决是同意引渡，则孟晚舟还有一次法庭官司可以改变其被引渡的命运，这就是将于5月和6月举行的孟晚舟指控加拿大司法机关在温哥华国际机场对她实施拘捕时践踏了她基本人权的司法诉讼。

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孟晚舟律师团指控说，加拿大警方、加拿大边检局与美国司法机关合谋，在温哥华国际机场假借移民问询程序对孟晚舟进行刑事罪调查；并指责对孟晚舟的司法指控完全是出于美国总统特朗普与中国打贸易战的政治目的。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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