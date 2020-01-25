Google AMP Stories多媒体交互杂志扩展至动物、昆虫等搜索结果，显示谷歌故事的更大可能性

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Google AMP Stories作为一种在公开网络上的多媒体展示形式在谷歌生态系中似乎没有得到最大的推动，但实际上，谷歌在默默地做着工作，其中最大的支持来自于将Google AMP Stories作为其移动搜索的一个视觉展示方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在谷歌推出AMP Stories时，谷歌尝试了将谷歌故事作为动态展示名人和周围的新闻事件的方式。 现在，最新进展是谷歌已经从名人杂志前进到更普及的动物，昆虫等普遍性的搜索结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RankRanger搜索论坛网站的Mordy Oberstein最近注意到在手机上搜索动物、昆虫等关键词时谷歌将提供给你一个自动生成的多媒体杂志，提供一些有趣的小贴士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，在搜索Lion Animal关键词时，谷歌自动为你生成一个小型多媒体杂志。题为“关于狮子的5个有趣的事实。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时我们发现，这些多媒体小杂志已经涵盖各种有趣的生物和昆虫，在每一个Stories小杂志的最后会有一个推荐目录，将更多的Stories故事集结成系列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Google AMP Stories作为一个开放网络上的数字杂志，在人工智能自动生成的帮组下，实际上将对现实中的杂志业产生最后的冲击。杂志的优势在于一种强调视觉的接济讲故事形式，而在Stories这种开放式的视觉杂志中，一种更灵活，更多元、更自由的故事形式会把网络的优势最大限度地发挥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada