世卫提升武汉肺炎风险度评估，中国延长春节假期

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– 星期一世界卫生组织（WHO）更正了新型冠状病毒在国际上风险度的评估，称其为 “高度”； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 这一病毒造成 82人死亡，全部在中国，其中76名死者在湖北省； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 星期一中国报告有 2827 个确诊病例，一半感染病例在湖北省; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 北京报告了第一个死亡病例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 大约 50 名患者已经康复出院。

北京第一个死亡病例

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星期一，1月27日，新型冠状病毒在中国导致82人死亡，其中1人在北京，这是北京的第一个死亡病例。

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加拿大广播公司报道说，北京的死者是一名50岁男子，于周一去世，他曾经在1月8日去了武汉市，7天后回到北京就发烧生病。

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卫生部门的有关官员说，该男子死于呼吸衰竭。

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世界卫生组织提升风险评估

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世界卫生组织 WHO 星期一表示，之前曾评估该病毒在国际范围内的风险为 “中度”，这是个错误，该病毒在全球的风险为 “高度”。

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世界卫生组织的总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 星期一抵达中国，与中国的有关官员进行会晤。

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新型冠状病毒被命名为 2019-nCoV，与 SARS 病毒具有 80％的相似性。

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专家们说，2019-nCoV 似乎比 SARS 病毒传染力更强，但致命性相对较低。

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中国官员星期日表示，新型冠状病毒的潜伏期为 1 至 14 天，与 SARS 不同的是，该病毒在潜伏期也具有传染性。

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世界卫生组织（WHO）估计的潜伏期为 2 至 10 天。

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春节假期延长

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据媒体报道，为了限制人口流动，减少病毒的传播，中国政府已经把农历新年的休假期延长了3天，该假期本应在1月30日结束，现在延长至2月2日。

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中国在限制出行，取消公众庆祝的同时，宣布将在未来两天向武汉地区增派医务人员。

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武汉市正在赶建两所医院，将在今后几天内完成，其中一所拥有1500 张病床，另一所拥有 1000 张病床。

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加拿大两例

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泰国、法国、日本、美国和加拿大在内的十多个国家都确认了武汉肺炎病例。

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加拿大的两个患者是一对夫妻，他们去了武汉，最近回到了多伦多。

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安大略省卫生官员星期一说，这名男子正在医院接受治疗，他的妻子则被隔离在家。

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对经济的影响

由于对新型冠状病毒影响经济的担忧日益加剧，星期一全球股市跌至两周以来的最低点。

星期一，日本日经指数平均下跌 2％，为五个月来最大单日跌幅，欧洲股市也下跌超过 2%。

投资者担心该病毒对旅游业以及更广泛领域经济活动的影响。

香港宣布从周一开始禁止来自湖北省的旅客入境，从该地区返回的香港居民将被允许进入香港，但必须在家隔离。

香港迪士尼乐园和海洋公园是香港最受欢迎的两个旅游景点，现已关闭。

2002 年至 2003 年爆发的严重急性呼吸系统综合症（SARS）期间，亚洲的航空客运需求暴跌了45％，而现在的旅游业对中国游客的依赖度更高。

（CBC）

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